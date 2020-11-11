Эрдоган обсудил с Путиным участие Турции в делах Карабаха

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля. Турецкая сторона настаивает на своем участии в миротворческой операции, МИД России это отрицает.

Президентом Азербайджана, премьером Армении и президентом России подписано в понедельник, 9 ноября было подписано заявление о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Российская армия ввела свои войска на спорную территорию. Турция, поддерживающая Азербайджан, настаивает на своем участии в миротворческой миссии.

«Владимир Путин информировал турецкого коллегу по существу договоренностей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, зафиксированных в трехстороннем заявлении от 9 ноября с. г. Реджеп Тайип Эрдоган дал высокую оценку посредническим усилиям России», — говорится в сообщении Кремля.

По версии канцелярии турецкого лидера, «Эрдоган заявил, что Турция вместе с Россией также будет осуществлять наблюдательную и надзорную деятельность по прекращению огня при помощи совместного центра, который будет создан в определяемом Азербайджаном районе на территории, освобожденной от оккупации Армении».

МИД России заявил, роль Турции по урегулированию в Нагорном Карабахе ограничивается рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня и не имеет прямого отношения к миротворческой операции в этом регионе.

«Я имею в виду с Турцией, который будет базироваться на территории Азербайджана. Здесь уже нужно четко понимать, что речь идет не о миротворческих усилиях, которые описаны в заявлении, а о совершенно другой миссии, о другой части усилий совместных, нужно это разделять, это разные вещи», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Конфликт начался в 1988 году, когда Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджана. В результате войны с Арменией в 1992-1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. 27 сентября 2020 года на спорной территории вновь вспыхнули.