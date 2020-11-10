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«Калашников» представил карабин на базе автомата АК-15

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Концерн «Калашников» представил охотничий самозарядный гладкоствольный карабин TR3 366ТКМ, разработанный на базе автомата АК-15. Оружие показали на видео, опубликованном на официальном сайте концерна.

Карабин TR3 имеет гладкий канал ствола, а также сверловку типа «Парадокс» в конце. Он сохранил длину ствола 415 миллиметров, однако внешний диаметр увеличен в связи с изменением калибра. Оружие рассчитано под охотничий патрон 366 ТКМ.

TR3 также получил телескопический приклад, который также можно сложить, новый магазин под 366 ТКМ с окнами, диоптрический прицел, предустановленные планки Пикатинни на крышке ствольной коробки и на накладке газовой трубки.

Сверловка в дульной части ствола позволяет применять специально разработанные для гладкоствольного оружия боеприпасы, по характеристикам приближенные к патронам для нарезного оружия.

Карабин TR3 366ТКМ предназначен для учебно-тренировочной стрельбы и спорта. Это второе оружие концерна «Калашников» под патрон 366 ТКМ, до этого была выпущена винтовка TG2 на базе «Сайги» предыдущего поколения.

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