Банкам порекомендовали ввести лимит на обналичивание денег

Центральный Банк России порекомендовал банкам ограничить снятие наличных денег на кассах магазинов. Рекомендованные ограничения — 5 тысяч рублей в день и 30 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте регулятора.

Банкам рекомендовано ограничить выдачу наличных, чтобы «минимизировать риски вовлечения торгово-сервисных предприятий, предоставляющих услугу cash-out, в противоправную деятельность», отмечается в сообщении.

Кроме того, Центробанк советует обналичивать средства только с карт физических лиц. В письме документе указывается, что по корпоративным картам данную услугу банкам предоставлять нельзя. Речь идет о платежных картах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Ранее платежная система Visa предписала российским банкам обеспечить возможность снять наличные на кассах магазинов по картам. При необходимости гражданин может предъявить карту и снять с нее наличные, воспользовавшись кассой вместо банкомата.