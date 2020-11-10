Госдума утвердила кандидатуры новых министров

Госдума утвердила кандидатуры новых глав пяти министерств — Минстроя, Минтранса, Минэнерго, Минприроды, Минвостокразвития, которые накануне предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Прежние руководители министерств были отправлены в отставку указом президента Владимира Путина.

Депутаты нижней палаты парламента одобрили назначение Ирека Файзуллина на пост главы Минстроя, Виталия Савельева на пост главы Минтранса, Николая Шульгинова на пост главы Минэнерго, Александра Козлова на пост главы Минприроды, Алексея Чекункова на пост главы Минвостокразвития, передает ТАСС.



Также парламентарии поддержали переход министра энергетики Александра Новака на введенную должность десятого вице-премьера. 327 депутатов проголосовали «за», один «против», 36 воздержались.

Госдума впервые утвердила членов правительства по новой процедуре. Согласно обновленной Конституции, министры и вице-премьеры назначаются президентом после одобрения Госдумой. Исключения составляют только главы «силовых министерств».