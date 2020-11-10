Построен первый самолет МС-21 с российскими двигателями

«Ростех» завершил постройку первого опытного самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, сообщается на сайте корпорации. Перспективный самолет перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиационного завода.

«Всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого уровня. Предстоящие испытания МС-21 с отечественными двигателями — это знаковое событие для отрасли», — подчеркнул индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

По словам Сердюкова, успех предстоящих испытаний МС-21 с российскими двигателями станет подтверждением, что у гражданского авиастроения в России есть будущее. Ранее авиалайнер проходил испытания с иностранными двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney.

В рамках подготовки к первому полету специалисты проверят системы самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. До конца 2020 года запланировано завершение сертификации, в 2021 году должно стартовать серийное производство самолета.