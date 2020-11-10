Стартовали продажи нового поколения консолей Xbox

Продажи игровых консолей Xbox Series X и Xbox Series S официально стартовали 10 ноября по всему миру, компания Microsoft ранее объявила, что предварительные заказы указывают на феноменальный спрос на новое поколение приставок.

Флагманская модель Xbox Series X спроектирована для игр в разрешении 4K и поддерживает вывод изображения с частотой 120 кадров в секунду. Консоль получила твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ и оптический привод Blu-ray, стоимость приставки в России — 45 590 рублей.

Младшая модель Xbox Series S выдает изображение разрешением до 1440p и не имеет дисковода, все игры загружаются исключительно через Сеть. Объем накопителя также урезан — 512 ГБ вместо 1 ТБ. При этом консоль обойдется намного дешевле — официальный ценник всего 26 990 рублей.

Специалисты уже подсчитали, что похожий по производительности с Xbox Series X персональный компьютер окажется в два раза дороже. Для него потребуется процессор уровня Ryzen 7 3700X и видеокарта Radeon RX 6800. В результате стоимость такого ПК превысит 1000 долларов без учета других компонентов, тогда как Xbox Series X предлагают за 499 долларов.