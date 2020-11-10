Ивлеева собрала на Lamborghini почти 150 штрафов за три месяца

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева за три месяца владения Lamborghini накатала 142 штрафа на сумму 164,5 тысячи рублей, сообщил сервис проверки автомобилей Автокод.

На прошлой неделе Ивлеева разогнала Lamborghini Aventador до максимальной скорости 343 километров в час, чем вызвала критику в соцсетях.

По данным Автокода, Ивлеева приобрела этот автомобиль три месяца назад. За это время она собрала почти 150 штрафов. Из них до сих пор не оплачено 17,5 тысячи рублей. В основном все нарушения связаны с превышением скорости. В некоторые дни девушка получила по 4-5 штрафов.

Lamborghini Aventador — суперкар с максимальной скоростью 350 километров в час, до 100 километров в час разгоняется за 2,9 секунды. Мощность двигателя — 750 лошадиных сил. Цена — 20-30 миллионов рублей.