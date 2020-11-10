Раздельный сбор мусора в Новосибирске признали неэффективным

Почти половина сортированного мусора в Новосибирске собрана неправильно и в результате все равно отправляется на полигоны, сообщил журналистам во вторник гендиректор группы «ВИС» Кирилл Гапеев.

По словам представителя компании, в следующем году в регионе планируется развивать раздельный сбор мусора, но пока эта система работает не так, как хотелось бы. «Примерно 42% – люди кидают в эти баки все, что попало», – прокомментировал Гапеев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Большой стране труднее избавиться от мусора. ИНТЕРВЬЮ

Как сообщила директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, за прошлый год в Новосибирской области было собрано 1 миллион и 173 тысячи тонн мусора.

Группа «ВИС» планирует в рамках концессионного соглашения построить в Новосибирской области два новых мусорных полигона – один в Верх-Туле, место для второго пока не определено.