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Раздельный сбор мусора в Новосибирске признали неэффективным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти половина сортированного мусора в Новосибирске собрана неправильно и в результате все равно отправляется на полигоны, сообщил журналистам во вторник гендиректор группы «ВИС» Кирилл Гапеев.

По словам представителя компании, в следующем году в регионе планируется развивать раздельный сбор мусора, но пока эта система работает не так, как хотелось бы. «Примерно 42% – люди кидают в эти баки все, что попало», – прокомментировал Гапеев.

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Как сообщила директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова, за прошлый год в Новосибирской области было собрано 1 миллион и 173 тысячи тонн мусора.

Группа «ВИС» планирует в рамках концессионного соглашения построить в Новосибирской области два новых мусорных полигона – один в Верх-Туле, место для второго пока не определено.

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Топ комментариев

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

-Керя-

Только поймали уже пожизненный. Шамсутдинов в шоке...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..

нина90

Ой все ! ща другие должности дадут и все!