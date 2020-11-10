Второе дело об избиении ребенка в больнице возбудили в Новосибирске

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с ребенком в туберкулезной больнице Новосибирска, это второй подобный случай, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

Видео, где медсестра в туберкулезной больнице хватает ребенка за волосы и бросает на кровать, появилось в соцсетях на прошлой неделе. Следователи нашли медика и возбудили дело о жестоком обращении с маленьким пациентом. Вскоре стало известно, что случай не единичный.

«Был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело», – сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СКР Анастасия Кулешова.

Дело расследуется по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением», санкции которой предусматривают до трех лет заключения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока выяснилось, что пострадавшему ребенку шесть лет.