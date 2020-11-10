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Второе дело об избиении ребенка в больнице возбудили в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Уголовное дело возбуждено по факту жестокого обращения с ребенком в туберкулезной больнице Новосибирска, это второй подобный случай, сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области.

Видео, где медсестра в туберкулезной больнице хватает ребенка за волосы и бросает на кровать, появилось в соцсетях на прошлой неделе. Следователи нашли медика и возбудили дело о жестоком обращении с маленьким пациентом. Вскоре стало известно, что случай не единичный.

«Был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении указанного медицинского работника возбуждено уголовное дело», – сообщила журналистам старший помощник руководителя СУ СКР Анастасия Кулешова.

Дело расследуется по статье «Ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением», санкции которой предусматривают до трех лет заключения. 

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Пока выяснилось, что пострадавшему ребенку шесть лет.

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Топ комментариев

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

-Керя-

Только поймали уже пожизненный. Шамсутдинов в шоке...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..

нина90

Ой все ! ща другие должности дадут и все!