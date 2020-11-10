НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

«Экология-Новосибирск» объяснила рост тарифов на мусор

Источник:
Sibnet.ru
197 0
Фото: © Sibnet.ru

Компания «Экология-Новосибирск» во вторник объяснила рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирске – по словам гендиректора группы «ВИС», в которую входит организация, Кирилла Гапеева, тарифы были ниже из-за ошибки, которая теперь устранена.

Департамент по тарифам региона сообщил, что тарифы на мусор с ноября вырастут на 40% (более чем на 23 рубля с человека) по решению ФАС. Департамент будет оспаривать решение в суде. Депутат Заксобрания Вадим Агеенко высказывал Sibnet.ru мнение, что, возможно, ФАС приняла решение под влиянием «Экологии-Новосибирск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕФАС разрешила «Экологии-Новосибирск» строить мусорный полигон

Во вторник Гапеев рассказал журналистам, что компания обратилась по вопросу тарифов в прокуратуру региона. Та, в свою очередь, спросила мнения ФАС, которая и решила повысить тариф.

«Понижение тарифов – это результат ошибки, на наш взгляд. Ее исправили», – прокомментировал Гапеев. По его словам, в 2019 году тариф был еще выше, чем теперь, то есть за год произошло не повышение, а даже понижение.

По данным группы «ВИС», в прошлом году тариф за вывоз мусора составлял в среднем около 90 рублей с человека, с ноября он составляет 83 рубля, ранее в этом году тариф был на уровне 60 рублей.

Справедливый, по мнению ФАС, тариф – 73 рубля, но недополученные за время низкого тарифа доходы компании нужно компенсировать, поэтому сейчас стоимость вывоза мусора выше.

Гапеев рассказал о том, что из-за низких тарифов «Экологии-Новосибирск» было нечем платить зарплаты сотрудникам, сейчас половина работников компании попадают под сокращения.

«Местные (власти), наверное, по ошибке считают, что водители мусоровозов должны работать без отпусков, без выходных. На эту несправедливость и указала ФАС», – добавил глава «ВИС».

Еще по теме
Раздельный сбор мусора в Новосибирске признали неэффективным
ФАС разрешила «Экологии-Новосибирск» строить мусорный полигон
Роскосмос нашел замену украинским двигателям
Угольный разрез со смотровой площадкой появится в Кузбассе
смотреть все
Экономика #Промзона
КАРТИНА ДНЯ
•
Алиев позвонил Путину и извинился за сбитый вертолет
•
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
•
Протестующие захватили здание парламента и кабмина Армении
•
Мишустин потребовал немедленно реагировать на недостаток лекарств
Подробности
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
Как это работает
•
Кредитная история: как работают «черные метки»
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Раздельный сбор мусора в Новосибирске признали неэффективным
Сибирь 10.11.2020 16:14
Второе дело об избиении ребенка в больнице возбудили в Новосибирске
Сибирь 10.11.2020 15:28
«Неприличный» каток у Оперного в Новосибирске откроют в декабре
Сибирь 10.11.2020 15:27
Подростка будут судить за поджог камеры в СИЗО Новосибирска
Сибирь 10.11.2020 15:14
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
19459
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
12966
Определился победитель президентских выборов в США
6707
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
5141
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Алиев позвонил Путину и извинился за сбитый вертолет
•
Путин заявил о прекращении войны в Карабахе
•
Протестующие захватили здание парламента и кабмина Армении
•
Мишустин потребовал немедленно реагировать на недостаток лекарств
Подробности
•
Портрет президента: кто такой Джо Байден
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

-Керя-

Только поймали уже пожизненный. Шамсутдинов в шоке...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..

нина90

Ой все ! ща другие должности дадут и все!