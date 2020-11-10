«Экология-Новосибирск» объяснила рост тарифов на мусор

Компания «Экология-Новосибирск» во вторник объяснила рост тарифов на вывоз мусора в Новосибирске – по словам гендиректора группы «ВИС», в которую входит организация, Кирилла Гапеева, тарифы были ниже из-за ошибки, которая теперь устранена.

Департамент по тарифам региона сообщил, что тарифы на мусор с ноября вырастут на 40% (более чем на 23 рубля с человека) по решению ФАС. Департамент будет оспаривать решение в суде. Депутат Заксобрания Вадим Агеенко высказывал Sibnet.ru мнение, что, возможно, ФАС приняла решение под влиянием «Экологии-Новосибирск».

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Во вторник Гапеев рассказал журналистам, что компания обратилась по вопросу тарифов в прокуратуру региона. Та, в свою очередь, спросила мнения ФАС, которая и решила повысить тариф.

«Понижение тарифов – это результат ошибки, на наш взгляд. Ее исправили», – прокомментировал Гапеев. По его словам, в 2019 году тариф был еще выше, чем теперь, то есть за год произошло не повышение, а даже понижение.

По данным группы «ВИС», в прошлом году тариф за вывоз мусора составлял в среднем около 90 рублей с человека, с ноября он составляет 83 рубля, ранее в этом году тариф был на уровне 60 рублей.

Справедливый, по мнению ФАС, тариф – 73 рубля, но недополученные за время низкого тарифа доходы компании нужно компенсировать, поэтому сейчас стоимость вывоза мусора выше.

Гапеев рассказал о том, что из-за низких тарифов «Экологии-Новосибирск» было нечем платить зарплаты сотрудникам, сейчас половина работников компании попадают под сокращения.

«Местные (власти), наверное, по ошибке считают, что водители мусоровозов должны работать без отпусков, без выходных. На эту несправедливость и указала ФАС», – добавил глава «ВИС».