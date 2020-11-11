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Детективный сериал «Фантом» с Денисом Шведовым выйдет на ТВ-3

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено каналом ТВ-3

Новый мистический детектив «Фантом» с Денисом Шведовым в главной роли выйдет на канале ТВ-3 23 ноября, сообщила пресс-служба телеканала.

По сюжету, следователя Стаса Хабарова убивают во время спецоперации, на которую он, нарушив все протоколы, отправился в одиночку. Перед ним встает выбор — остаться на земле в виде призрака или войти в дверь, из-за которой струится яркий свет и которая обещает новую жизнь.

Герой выбирает землю, чтобы защитить любимую женщину, которой при жизни принёс немало переживаний. Ни любимая девушка Вера, ни друзья не видят Стаса. Он не понимает, как подать им знак, пока не встречает студентку Катю. Девушка может и видеть, и слышать полицейского. С её помощью Стас должен докопаться до истины, узнать, кто его подставил, и остановить убийцу, пока тот не добрался до Веры.

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Главные роли, кроме Дениса Шведова, сыграли Евгения Брик, Ангелина Загребина, Сергей Беляев, Евгений Харитонов, Павел Ворожцов, Надежда Борисова.

Съемки сериала «Фантом» прошли в Москве летом и осенью 2019 года и заняли 56 съемочных дней, насыщенных каскадерскими трюками, автомобильными взрывами и купаниями в осенней Москве-реке.

Ключевая сцена первой серии — убийство и обнаружение тела Стаса Хабарова — снималась ночью на крыше недостроенного советского санатория на севере Москвы. Чтобы обеспечить бесперебойную работу дождевых установок на крыше трехэтажного здания, были задействованы десять 15-тонных поливомоечных машин.

Съемки заняли три часа, на протяжении которых Денис Шведов и другие актеры находились под непрерывным потоком холодной воды, как этого требовал сценарий.

«Была ночь, было очень холодно, и это длилось бесконечно. Я много чего испытал в своей киносъемочной жизни, но это было что-то! Был момент, когда я стоял и мне нужно было говорить текст, но я не мог говорить, потому что мой артикуляционный аппарат просто отказывался слушаться», — вспомнил о съемках Шведов.

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