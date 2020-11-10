Скелет человека нашли на улице в Новосибирске

Прохожий нашел скелет человека в Новосибирске, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Местный житель обнаружил у одного из домов по улице Софийской в Советском районе Новосибирска скелетированные останки человека и сообщил в органы внутренних дел.

Следователи проводят проверку. Предположительно, останки принадлежат мужчине. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью определения давности и причины смерти человека, чьи останки обнаружены. Полученные сведения будут проверены по базе данных без вести пропавших лиц.