Команда Cyber Legacy оставила единственного игрока

Киберспортивная организация Cyber Legacy решила отправить в инактив весь состав в дисциплине Dota 2 за исключением одного игрока — Cooman, говорится в заявлении команды.

«ESL One Germany очень отчетливо дал понять своими крайне скудными результатами, что необходимо вносить существенные корректировки в состав нашей команды по Dota 2. Решение о роспуске команды принято твердо», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Cyber Legacy.

Руководство команды поблагодарило всех бывших участников команды, а также пожелало пожелать им удачи в дальнейшее карьере киберспортсменов. Но один из игроков, по решению организации, все-таки остается — Заур «Cooman» Шахмурзаев.

Список бывших членов команды

Реакция руководства уже показалась многим преданным фанатам Cyber Legacy довольно резкой. На сегодняшний день лишились своих постоянных мест в команде следующие игроки и персонал:

Семён «CemaTheSlayer» Кривуля — игрок основного состава (Украина)

Арсений «ArsZeeqq» Усов — главный тренер (Россия)

Идан «MagicaL» Варданян — игрок основного состава (Израиль)

Данил «Bignum» Шеховцов — игрок основного состава (Украина)

Все игроки сейчас крайне активно заняты поиском новых мест для продолжения собственной киберспортивной карьеры. Но их ставки на ggbet.ru будут аннулированы.

История команды Cyber Legacy

Cyber Legacy — сравнительно молодая киберспортивная организация, которая имеет на данный момент составы (пусть один из них и практически опустел) в двух игровых дисциплинах: Counter Strike: Global Offencive, а также Dota 2. Свой первый пулл дотеров организация собрала в начале января 2020 года. Тогда команда заключила контракт с занявшим первое место на OMG Cup и четвертое место на Dota Summit 11 стаком, под названием «jfshfh178».

Однако успех крайне быстро сменила целая серия разнообразных неудач. Первой ласточкой был провал на квалификационных турах Hainan Master Invitational (Spring), StarLadder ImbaTV Dota 2, а также Minor Season 3. Недолго продержавшийся прочным коллектив начали постепенно покидать игроки. Первым из них стал Владимир «Chappie» Кузьменко.

Постепенно начал формироваться новый рустер, ключевыми игроками в котором должны были стать лучшие игроки региона, а именно Идан «MagicaL» Варданян, Семён «CemaTheSlayer» Кривуля, а также Заур «Cooman» Шахмурзаев. Чреда последующих, не самых блестящих и несущих существенные убытки для организации выступлений команды, вероятно, и послужила основной причиной решения Cyber Legacy.