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Врач в Забайкалье заявил о неэффективности антибиотиков при COVID

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Забайкалья Сергей Лукьянов сообщил, что принимать антибиотики при легкой форме коронавируса неэффективно.

«Нет необходимости самостоятельно принимать антибиотики на дому. При легких формах коронавирусной инфекции назначение антибиотиков нецелесообразно», — цитирует пульмонолога пресс-служба правительства.

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Он объяснил, что ранее медики предполагали, что при коронавирусной инфекции часто в организме заболевшего развивается еще и бактериальная флора, как при гриппе. Ее нужно лечить антибиотиками. Но позже выяснилось, что это оказалось не так. Коронавирус ведет себя по-другому.

«Главная его особенность заключается в том, что он идет как монозаболевание, то есть один возбудитель. Крайне редко к нему присоединяется другая флора», — сказал Лукьянов.

Он добавил, что антибиотики все-таки применяются при некоторых формах коронавирусной инфекции, но это, прежде всего, тяжелые формы.

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Топ комментариев

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

-Керя-

Только поймали уже пожизненный. Шамсутдинов в шоке...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..

нина90

Ой все ! ща другие должности дадут и все!