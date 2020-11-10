Врач в Забайкалье заявил о неэффективности антибиотиков при COVID

Главный внештатный пульмонолог Минздрава Забайкалья Сергей Лукьянов сообщил, что принимать антибиотики при легкой форме коронавируса неэффективно.

«Нет необходимости самостоятельно принимать антибиотики на дому. При легких формах коронавирусной инфекции назначение антибиотиков нецелесообразно», — цитирует пульмонолога пресс-служба правительства.

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Он объяснил, что ранее медики предполагали, что при коронавирусной инфекции часто в организме заболевшего развивается еще и бактериальная флора, как при гриппе. Ее нужно лечить антибиотиками. Но позже выяснилось, что это оказалось не так. Коронавирус ведет себя по-другому.

«Главная его особенность заключается в том, что он идет как монозаболевание, то есть один возбудитель. Крайне редко к нему присоединяется другая флора», — сказал Лукьянов.

Он добавил, что антибиотики все-таки применяются при некоторых формах коронавирусной инфекции, но это, прежде всего, тяжелые формы.