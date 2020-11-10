Российская армия получит гиперзвуковые миниракеты «Клевок»

Российские сухопутные войска получат гиперзвуковую ракету легкого класс «Клевок-Д2», способную за считаные секунды уничтожать штабы, пункты управления, артиллерию и бронетехнику противника на дальность в сотню километров, сообщают источники в оборонно-промышленном комплексе.

Разработка новых ракет начата на базе технических решений проекта ракетного комплекса «Гермес», сообщили «Известиям» источники в ОПК. Принципиальное отличие комплекса «Клевок-Д2» — прямоточный воздушно-реактивный двигатель, разгоняющий ракету фактически до гиперзвуковой скорости. Это резко увеличивает ее дальность и делает неуязвимой для современных систем ПВО.

«Раньше в составе общевойсковых дивизий были ракетные комплексы "Точка", которые устарели, и их сняли с вооружения. А взамен дивизии ничего не получили. В итоге у них не осталось дальнобойных огневых средств. При этом зона ответственности мотострелковых и танковых бригад и дивизий расширилась, увеличился и размах операций, которые они должны проводить согласно новым боевым документам», — рассказал военный эксперт Виктор Мураховский

По его словам, российские общевойсковые соединения должны иметь под рукой собственные огневые средства, способные решать разведывательно-ударные задачи. «Клевок-Д2» должен заполнить эту нишу. Минобороны России одобрило концепцию внедрения высокоточных тактических ракетных комплексов в сухопутные бригады и дивизии.

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Новый комплекс можно будет применять с самых разных платформ, как наземных, так и воздушных. Стартовая масса в транспортно-пусковом контейнере не превысит 150 килограммов. Не изменится и взятый от «Гермеса» калибр в 207 миллиметров. Боевой части весом в 57 килограммов должно быть достаточно для поражения как бронированной техники, так и легких укрытий или отдельных зданий.