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Второй сезон «Черного списка» выйдет с новым ведущим

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fridaytv, instagram.com/fridaytv

Новый сезон реалити-шоу о проверке качества потребительских услуг «Черный список» стартует на канале «Пятница» 11 ноября, вести его будет кондитер Ренат Агзамов.

Проект покажет, какими уловками пользуются нечестные продавцы и недобросовестные представители всевозможных услуг, как они наживаются на незнании покупателей, и расскажет о самых распространенных схемах обмана.

Под проверку попадут компании разных ценовых сегментов — от дешевых до очень дорогих. По результатам проверки Ренат Агзамов порекомендует или занесет компанию в черный список.

«В роли ведущего "Черного списка" я чувствовал себя максимально комфортно — я за справедливость! В российском сервисе поразила беспечность крупных организаций в предоставлении тех или иных услуг, было очень много обмана», — сказал о новом сезоне Ренат Агзамов.

Премьера второго сезона реалити-шоу «Черный список» с Ренатом Агзамовым состоится 11 ноября в 21.00 на канале «Пятница».

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