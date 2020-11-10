ФАС разрешила «Экологии-Новосибирск» строить мусорный полигон

ФАС России разрешила «Экологии-Новосибирск» построить мусорный полигон в Новосибирской области, компания начнет с полигона в Верх-Туле, на проектирование уйдет около месяца, сообщил во вторник журналистам гендиректор группы «ВИС» (в группу входит «Экология-Новосибирск») Кирилл Гапеев.

Власти в 2016 году заключили с компанией «Экология-Новосибирск» концессионное соглашение по строительству двух мусороперерабатывающих заводов в Раздольном и Верх-Туле на сумму 6,5 миллиарда рублей. Но областные депутаты скорректировали сумму до 4,3 миллиарда рублей. От полигона в Раздольном решили отказаться из-за вреда экологии, так как в этом месте есть редкие виды.

«По полигонам. ФАС не усмотрела в допсоглашении существенных изменений, мы готовы приступать к реализации проекта хоть завтра. Начало реализации — утверждение техзадания и разработка проектной документации», — сказал Гапеев.

Проект компания планирует подготовить за месяц. Первой будет площадка в Верх-Туле. На правом берегу власти предложат компании участок взамен Раздольного. Как ранее говорил регоператор, строительство полигонов займет 33 месяца.

Как ранее рассказывал представитель «Экологии-Новосибирск», в рамках мусоросортировочного комплекса будут приниматься отходы 4 и 5 классов опасности — твердые коммунальные отходы и крупногабаритный мусор. При этом до 50% отходов могут быть переработаны в полезную продукцию.

При строительстве полигона предусматривается противофильтрационный экран, дренажная система сбора и отвода и очистки фильтрата, радиационный контроль.