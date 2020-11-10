Сход вагонов в Новосибирской области привел к загрязнению площадки

Инспекторы Росприроднадзора оценили площадь загрязнения нефтепродуктами на станции Татарская в Новосибирской области, где накануне с рельсов сошли 30 вагонов с щебнем и дизтопливом, сообщила на странице в Instagram глава ведомства Светлана Радионова.

Вечером в воскресенье на станции Татарская в Новосибирской области при маневровых работах произошел сход с путей 30 вагонов грузового поезда и тепловоза, 16 вагонов из них опрокинулись. Никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По словам Радионовой, объем дизтоплива, попавшего на почву, еще устанавливается. Причины аварии пока неизвестны. Специалисты берут пробы почвы, их анализ позволит оценить ущерб, причиненный окружающей среде.

«Площадь загрязнения производственной площадки станции составляет около 200 квадратных метров», — написала Радионова.