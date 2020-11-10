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Алиев позвонил Путину и извинился за сбитый вертолет

Источник:
ТАСС
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Фото: The Presidential Press and Information Office's of Azerbaijan / CC BY 4.0

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией и гибелью членов его экипажа, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

«Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту», — говорится в сообщении.

По словам Алиева, инцидент «произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский». Баку готово выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных, приводит ТАСС заверение президента Азербайджана.

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Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.

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Обсуждение (0)
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Топ комментариев

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

Dimank

Депутаты и чиновники в магазины не ходят...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..