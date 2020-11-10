Алиев позвонил Путину и извинился за сбитый вертолет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения в связи с уничтожением вертолета Ми-24 в небе над Арменией и гибелью членов его экипажа, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

«Президент Алиев попросил передать свои соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему пилоту», — говорится в сообщении.

По словам Алиева, инцидент «произошел из-за того, что по трагической случайности вертолет был принят за армянский». Баку готово выплатить России компенсацию, а также провести расследование и наказать виновных, приводит ТАСС заверение президента Азербайджана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Эрдоган отказался считать Крым российским

Российский вертолет Ми-24 был сбит над Арменией вблизи границы с Азербайджаном в понедельник. Два члена экипажа погибли, еще один получил ранения. В МИД Азербайджана признали, что российский вертолет был сбит вооруженными силами республики по ошибке, и заявили, что Баку готов выплатить РФ компенсацию.