Участники «Ледникового периода» станцуют под песни отечественного кино

Отечественные фильмы станут главной темой седьмого выпуска программы «Ледниковый период», сообщила пресс-служба Первого канала.

Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова отожгут под «Смуглянку» из картины «В бой идут одни старики». Ольга Бузова примерит форму стюардессы из фильма «Экипаж». Влад Топалов наденет белый китель адмирала Колчака, а Ольга Кузьмина – шапку- ушанку, как у Тоси Кислицыной.

Роман Костомаров для выступления приклеит бороду, а Ирина Пегова усядется в раритетный автомобиль. Владу Соколовскому и Екатерине Бобровой достался вальс из драмы «Мой ласковый и нежный зверь».

Оценивать выступления будут Андрей Соколов, Максим Траньков, Елена Исинбаева, Татьяна Навка, Татьяна Тарасова.

Седьмой выпуск «Ледникового периода» выйдет 14 ноября в 17.40 на Первом канале.