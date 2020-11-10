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Ростелеком предложил томичам услугу «Онлайн-переезд»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Ростелеком предлагает томичам воспользоваться сервисом «Онлайн-переезд». Абоненты смогут сохранить привычный набор телекоммуникационных услуг при смене места жительства, сообщила пресс-служба компании.

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Клиенту достаточно оформить заявку на сайте. Обращению присваивается номер, а по нему отслеживается статус выполняемой услуги. После согласования с пользователем специалисты компании организуют подключение оборудования по новому месту проживания.

Расторгать или перезаключать договор не нужно, лицевой счет останется прежним. В личном кабинете сохраняется история покупок, накопленные баллы и бонусы.

Получить дополнительную информацию на «Онлайн-переезд», проверить техническую возможность подключения услуг по новому адресу жительства и оформить заявку можно по телефону 8 800 100 0 800.

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