Тело пропавшего абаканца нашли в багажнике машины в Туве. ВИДЕО

Оперативники нашли тело пропавшего в Абакане мужчины в багажнике его автомобиля под мостом в Туве, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Вечером 8 ноября мужчина вышел из дома, чтобы поставить автомобиль в гараж на улице Крылова в Абакане. Домой он не вернулся. Его жена обратилась в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении потерпевшего.

В понедельник, 9 ноября на 358 километре автомобильной трассы Абакан-Ак-Довурак в Туве под мостом обнаружен автомобиль, принадлежавший пропавшему мужчине. В багажнике нашли его тело пропавшего с признаками насильственной смерти. Следователи ищут подозреваемых в убийстве.