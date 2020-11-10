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Конкурс талантов «Синяя птица» выйдет на «России» в новом формате

Источник:
Sibnet.ru
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Дима Билан
Фото: © предоставлено каналом «Россия»

Новый сезон Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» стартует на телеканале «Россия» 22 ноября. Он пройдет по новым правилам, сообщила пресс-служба телеканала.

Зрители увидят обновленный формат телеконкурса: появятся новые правила, новые члены жюри, добавятся музыкальные жанры, обновятся студия и логотип.

Новое правило. Каждому участнику будет дано дополнительное время, чтобы поразить зрителя. Этим временем распоряжается жюри и может его добавить, если участник по-настоящему поразит своим мастерством. Чем больше судей дадут участнику дополнительные секунды, тем больше у него времени на сцене.

Новое жюри. К жюри конкурса в этом году присоединился Дима Билан. И это тоже выбор детей: чтобы выяснить, кого не хватает в звездной команде «Синей птицы», провели опрос среди участников всех сезонов.

Новая музыка. К участникам присоединятся музыканты, работающие в новых интересных жанрах. Такой музыки в телеэфире еще не было, сообщает пресс-служба канала «России»

Новая студия. Визуального решение доверили студии Sila Sveta, которая недавно создала декорации для концерта Билли Айлиш. Также у программы изменится логотип. В его основу легли рисунки самих детей.

Новый сезон «Синей птицы» стартует 22 ноября в 18.15 на телеканале «Россия».

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