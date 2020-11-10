Трусова превзошла два мировых рекорда на этапе Кубка России

Фигуристка Александра Трусова победила на четвертом этапе Кубка России, она по баллам превзошла два мировых рекорда, но они не будут засчитаны Международным союзом конькобежцев.

Трусова, занимавшая второе место после короткой программы, в произвольной заявила четыре четверных прыжка — сальхов, лутц и два тулупа, один из которых в каскаде с тройным сальховом. Три сделала успешно, но сольный четверной тулуп, как и каскад с тройным лутцем и ритбергером получились с помарками.

За произвольную фигуристка получила 171,21 балла, превзойдя собственное мировое достижение (166,62 балла), установленное в 2019 году. Трусова также превзошла рекорд россиянки Алены Косторной по сумме двух программ (248,63 против 247,58 балла). Но оценки спортсменки не будут приняты в качестве рекордов, так как ISU не учитывает результаты на национальных турнирах.

Второй на этапе Кубка России стала Косторная (226,31 балла за две программы). Третье место заняла Майя Хромых (212,72 балла).