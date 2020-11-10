Власти Забайкалья пообещали наполнить аптеки антибиотиками

Антибиотики и противовирусные препараты поступят в продажу в Забайкалье уже на этой неделе. До декабря дефицит устранят полностью, сообщила пресс-служба правительства.

«Мы отработаем потребность каждого лекарства. Не все лекарства удастся сразу привезти в объеме 100%, но поставки будут продолжаться в течение всего декабря», — сообщил замминистра экономразвития региона Денис Рысев.

Дефицит лекарственных препаратов в аптеках Забайкальского края, как и во всей стране, возник осенью, когда появился повышенный спрос на противовирусные и антибиотики. А у фармпроизводителей и дистрибьюторов возникли проблемы с маркировкой, когда они не могли реализовать товар.

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Власти Забайкалья пообещали, что уже в ближайшие дни вопрос с дефицитом противовирусных медикаментов и антибиотиков в регионе будет решен.

Минэкономразвития края нашло поставщиков лекарств в Иркутске, Кургане, Москве и Хабаровске.

До 17 ноября в аптеки поступят 4,2 тысячи упаковок «Гидроксихлорохина», 13 тысяч упаковок «Парацетамола», 1 тысяча упаковок «Амоксициллина», 24 тысячи упаковок «Азитромицина» и 1,8 тысячи «Фавиправира».