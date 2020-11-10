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Томский Роспотребнадзор объяснил опасность дистанционки в школах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Павел Комаров

Руководитель управления Роспотребнадзора по Томской области Ольга Пичугина рассказала в эфире на странице правительства региона в Instagram, чем опасна дистанционка в школах.

Каникулы завершились в школах Томской области в понедельник, 9 ноября, теперь дети будут учиться очно, кроме классов, в которых кто-то заболеет коронавирусом.

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«Когда дистанционное обучение, то школьники, особенно младшие, едут к бабушкам и дедушкам. А как раз они – основная группа риска из-за коронавируса. Подростки тоже, как правило, не сидят дома, собираются в торговых центрах своими группами, что тоже не очень хорошо», – сказала Пичугина.

По ее словам, в школах дети находятся под контролем, кроме того, там проводится регулярная санитарная обработка.

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