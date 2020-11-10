Мэрия Новосибирска объяснила рост цен в аптеках на антибиотики

Мэрия Новосибирска ответила на обвинение в повышении цены на самый востребованный в пандемию антибиотик — «Левофлаксацин», сообщает пресс-центр горадминистрации.

«Левофлоксацин» и «Азитромицин» – антибиотики, которые используются для лечения коронавирусной инфекции. В Новосибирске купить эти препараты в аптеках можно с трудом. Мэрия города сообщала о поставках антибиотиков в муниципальную аптечную сеть (НАС). При этом в социальных сетях обсуждается рост цены в НАС на антибиотик «Левофлоксацин».

«Последняя экстренная поставка была организована, чтобы ликвидировать дефицит в аптечных сетях города. Отпускная цена производителя составила 718 рублей, цена в рознице составила 767 рублей. Данный препарат относится к жизненно важным лекарственным препаратам, наценка на него ограничена. Стоимость препарата формируется исходя из отпускной цены производителя», — сообщила мэрия.

Чиновники отметили, что стоимость лекарств в разных аптечных сетях может варьироваться в зависимости от даты поставки и изначальной стоимости партии.