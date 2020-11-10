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Вышел трейлер основанного на реальных событиях боевика «Мосул»

Источник:
Sibnet.ru
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Netflix выпустил трейлер боевика «Мосул», фильм основан на реальных событиях, произошедший в 2016-2017 годах в Ираке.

Фильм «Мосул» расскажет о молодом иракском полицейском, который присоединяется к отряду спецназа, решившему освободить районы города Мосул изпод контроля террористической организации.

Режиссером выступил Мэттью Майкл Карнахан, который работал над сценариями «Темных вод», «21 моста» и «Войны миров Z». Продюсеры ленты — братья Джо и Энтони Руссо («Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал»).

Фильм выйдет на стриминговом сервисе Netflix 26 ноября.

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