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Третий новосибирец за сутки погиб, упав с высоты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Мужчина в Октябрьском районе Новосибирска погиб, упав с седьмого этажа, сообщило во вторник СУ СКР по региону. Это третий подобный случай за сутки.

По данным следствия, во вторник под окнами дома по улице Белинского нашли тело мужчины. Выяснилось, что он упал с седьмого этажа и разбился.

«Личность погибшего установлена, это мужчина 1960 года рождения», – сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СКР Анастасия Кулешова.

В понедельник с четвертого этажа дома по улице Гоголя упала женщина, она тоже погибла. Утром того же дня мертвой нашли пенсионерку, которая выпала с общего балкона 22 этажа дома по Вилюйской улице.

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Топ комментариев

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

xarakire

В Кремле объяснили отставки глав Минтранса, Минприроды и Минстроя, просто они наворовали и им хватит.

SEREGALG

И щас как всегда промолчат!!! вот так и служи в армии России в которой пофиг на всех!!!!Турция поимела...

Dimank

Депутаты и чиновники в магазины не ходят...

Archangel3339

Очередной томатный помидор в спину..