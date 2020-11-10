Третий новосибирец за сутки погиб, упав с высоты

Мужчина в Октябрьском районе Новосибирска погиб, упав с седьмого этажа, сообщило во вторник СУ СКР по региону. Это третий подобный случай за сутки.

По данным следствия, во вторник под окнами дома по улице Белинского нашли тело мужчины. Выяснилось, что он упал с седьмого этажа и разбился.

«Личность погибшего установлена, это мужчина 1960 года рождения», – сообщила журналистам старший помощник руководителя регионального СКР Анастасия Кулешова.

В понедельник с четвертого этажа дома по улице Гоголя упала женщина, она тоже погибла. Утром того же дня мертвой нашли пенсионерку, которая выпала с общего балкона 22 этажа дома по Вилюйской улице.