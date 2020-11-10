Мишустин потребовал немедленно реагировать на недостаток лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал немедленно реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже, чтобы обеспечение необходимыми препаратами было бесперебойным.

«Что касается вопросов обеспечения медицинской продукцией, в том числе функционирования системы маркировки, я просил здесь Минпромторг организовать специальную горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Премьер подчеркнул, что «важно наладить оперативное реагирование, чтобы все необходимые изделия и препараты были в продаже». Он также обратил внимание на аспекты обеспечения лекарствами тех, кому установлен диагноз «коронавирусная инфекция», и кто будет проходить лечение на дому.

«Прошу министра здравоохранения [Михаила Мурашко] и руководителей регионов лично контролировать, как обеспечиваются медицинские учреждения и люди, которые лечатся на дому. Они должны получать лекарства сразу после постановки диагноза, а не ходить по аптекам. Этот вопрос надо решить оперативно», — распорядился глава кабмина.

Он добавил, что для пациентов, нуждающихся в госпитализации, «такая возможность должна быть обеспечена», для чего «во всех регионах нужно создать резерв коек для больных коронавирусом». «Ни один заболевший не должен остаться без помощи», — подчеркнул Мишустин.