Президент Украины Зеленский заболел коронавирусом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, об этом он написал в своем официальном Telegram-канале. Украинский лидер подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат», — отметил Зеленский.

Политик уточнил, что сейчас у него температура 37,5. «Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать», — добавил президент Украины.

Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время сможет побороть COVID-19, как и большинство людей. Он уточнил, что принимает много витаминов.

На Украине 9 ноября зафиксировано 8 тысяч 687 новых случаев заболевания COVID-19. Количество выздоровевших составляет 2 тысячи 277, умерли 115 пациентов.