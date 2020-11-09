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Президент Украины Зеленский заболел коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, об этом он написал в своем официальном Telegram-канале. Украинский лидер подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат», — отметил Зеленский.

Политик уточнил, что сейчас у него температура 37,5. «Чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать», — добавил президент Украины.

Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время сможет побороть COVID-19, как и большинство людей. Он уточнил, что принимает много витаминов.

На Украине 9 ноября зафиксировано 8 тысяч 687 новых случаев заболевания COVID-19. Количество выздоровевших составляет 2 тысячи 277, умерли 115 пациентов.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

Nik3316

Цитатаобеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материаламитолько методички?* а...

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

pepelmetal

Лишать машины и лишать прав, пожизненно!

лачинов

Какая знакомая риторика! Какой знаковый стиль! Поздравляю американцев с выбором, по моему для них это...

nicollaich

Лишение машины, лишение прав и лишение свободы.