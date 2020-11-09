Американская вакцина от COVID-19 подтвердила эффективность

Американская фармацевтическая корпорация Pfizer и биоинженеринговая компания BioNTech подтвердили успешное завершение третьей фазы клинических испытаний разработанной ими вакцины BNT162b2 от COVID-19. Препарат официально зарегистрируют в США до конца ноября.

«Вакцина-кандидат оказалась более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19», — говорится в сообщении Pfizer на основе промежуточного анализа эффективности, выполненного специалистами компании.

Всего в исследовании приняли участие более 43 тысяч добровольцев, из них COVID-19 заболели 94 человека. У подавляющего большинства участников эксперимента появились антитела к коронавирусу.

До конца 2020 года Pfizer рассчитывает произвести до 50 миллионов доз вакцины, в 2021 году будет выпущено 1,3 миллиарда доз препарата. Средство предназначено для США и стран Евросоюза, поставки в другие страны пока под вопросом.

В случае успешной регистрации BNT162b2 может стать третьей вакциной от COVID-19 в мире, первые два препарата с подтвержденной эффективностью ранее официально зарегистрировали в России, их выпуск уже стартовал.