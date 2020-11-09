Беременная певица заразилась коронавирусом и умерла

Российская певица Лилия Сабирова скончалась во время родов, ранее исполнительница заразилась коронавирусом.

Женщина была в тяжелом состоянии из-за поражения легких, вызванного коронавирусной инфекцией, ребенок родился мертвым, передает «Россия Татарстан». Лилию Сабирову вместе с ребенком похоронили на Самосыровском кладбище в Казани.

Муж певицы Гадель Галимзянов рассказал, что они прожили с супругой пять лет, рождение сына была долгожданным событием в семье. Мальчика хотели назвать Джамилем.

9 ноября впервые за весь период распространения коронавирусной инфекции в России количество новых случаев за сутки превысило отметку в 21 тысячу. Общее количество инфицированных россиян увеличилось до 1 796 132 человека.