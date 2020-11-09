Задержан подозреваемый в расстреле сослуживцев солдат

Полицейские задержали солдата-срочника Антона Макарова, которого подозревают в убийстве трех человек, сообщили в пресс-службе Западного военного округа. Молодому человеку грозит пожизненный срок.

Инцидент произошел в понедельник на аэродроме «Балтимор». По версии следствия, Макаров сначала убил топором майора Сергея Ермолаева и завладел его пистолетом. После этого он застрелил ефрейтора Сергея Кажокина и рядового Нинаила Акталиева.

20-летнему военнослужащему удалось скрыться с табельным оружием, в городе был объявлен план «Перехват». Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве и хищении оружия, Макарову может грозить пожизненный срок.

Предыдущий громкий расстрел сослуживцев в армии произошел год назад в Забайкальском крае. Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. Восемь человек погибли, двое пострадали. Солдат объяснил свой поступок неуставными отношениями.