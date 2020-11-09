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Путин отказался поздравлять Байдена до оглашения результатов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять избранного президента США, пока итоги не будут подведены официально, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Кандидата от демократов Джозефа Байден с победой в президентских выборах уже поздравили десятки мировых лидеров.

«Предвосхищая ваш возможный вопрос о поздравлении Путина избранному президенту США, хочу сказать следующее: мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов», — цитирует Пескова ТАСС.

При этом четыре года назад Путин поздравил с победой на президентских выборах в США Дональда Трампа еще до оглашения официальных результатов. Тогда Трамп выиграл у Хиллари Клинтон, его соперница сразу признала поражение.

Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. Всего выборщиков 538. Для победы кандидату нужно набрать 270 и больше голосов. В случае если голоса между кандидатами распределяться поровну (по 269), победителя определит палата представителей Конгресса США.

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