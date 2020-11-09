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Приостановлены съемки второго сезона сериала «Ведьмак»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/witchernetflix

Компания Netflix приостановила съемки второго сезона сериала «Ведьмак» из-за вспышки коронавирусной инфекции, положительными оказались тесты сразу у четырех участников съемочной группы.

Члены съемочной группы с положительными тестами были изолированы от остальной команды, их имена не называются, пишет The Variety. Съемки сериала ведутся в студии Arborfield Studios, расположенной к западу от Лондона.

Съемки возобновятся, как только ситуацию признают безопасной. Netflix планирует регулярно тестировать на COVID-19 всех членов творческого коллектива. Подчеркивается, что все ключевые участники шоу на данный момент здоровы.

Первый сезон сериала «Ведьмак» вышел в декабре 2019 года, он основан на серии книг польского писателя Анджея Сапковского и рассказывает о жизни охотника на чудовищ Геральта из Ривии. Главные роли исполняют Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Джои Бэти, Том Кэнтон.

Дата премьеры второго сезона «Ведьмака» пока неизвестна, однако расписание Netflix позволяет сделать вывод, что сериал выйдет в 2021 году.

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