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Дополнительное образование в Омске уйдет на удаленку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Художественные школы и школы искусств в Омске с понедельника начали работать дистанционно, сообщил пресс-центр городской администрации.

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Учреждения перешли на дистант по распоряжению властей региона. Расписание уроков и задания будут размещены на официальных сайтах и в группах в соцсетях.

«Педагоги не просто дают ребятам задания, а ведут уроки онлайн. Это не та удаленная работа, которая была весной, сейчас все преподаватели ведут занятия со своего рабочего места», — прокомментировала специалист по взаимодействию с детскими школами искусств департамента культуры мэрии Омска Ольга Еремина.

Ранее омские власти сообщили, что каникулы в школах продлеваются до 13 ноября при пятидневной учебной неделе и до 14 ноября при шестидневке.

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