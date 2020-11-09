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Уровень воды в Байкале опустился до безопасного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © официальный сайт РОСОЭЗ

Уровень воды в Байкале опустился ниже максимального критического значения и сейчас находится в норме, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области.

«Уровень Байкала по состоянию на утро 9 ноября составил 456,99 метров. Это на один сантиметр ниже максимального критического значения», — сообщил представитель пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Уровень озера в сентябре превысил критическую отметку в 457 метров из-за аномально высокой приточности и большими сбросами Иркутской ГЭС. Возникала угроза подтопления населенных пунктов в Бурятии, а также на побережье Иркутского водохранилища, которое в последние годы хаотично застраивалось.

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В конце сентября Енисейское бассейновое водное управление установило режим работы для Иркутского гидроузла, рекомендовав снизить сброс воды, чтобы отрегулировать уровень Байкала, сообщила пресс-служба Росводресурса.

«Удалось избежать существенных подтоплений в Бурятии и в Иркутской области, но в большей степени это связано с тем, что паводок был вполне заурядным», — отметил начальник управления ресурсов вод и регулирования водохозяйственной деятельности ведомства Дмитрий Савостицкий.

Он предупредил, что в условиях более серьезного подъема уровня воды, затопление побережья водохранилища будет неизбежно. И необходимо решить, что делать с постройками.

Правительство РФ в 2015 году установило пределы регулирования уровня озера отметки 455,54 метра (минимальное значение) до отметки 457,85 метра (максимальное значение). Новое постановление, регулирующее уровень Байкала должны принять до конца 2020 года, либо оставить старое без изменений.

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Топ комментариев

ivanbak

Так бы работой всех обеспечили бы по специальности да высокой зп как в других развитых странах.

Nik3316

Цитатаобеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материаламитолько методички?* а...

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

pepelmetal

Лишать машины и лишать прав, пожизненно!

nicollaich

Лишение машины, лишение прав и лишение свободы.