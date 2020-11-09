Оперштаб Томской области принял решение об обучении студентов

Студенты колледжей и техникумов в Томской области будут учиться преимущественно очно, в вузах будет смешанный формат обучения, такое решение в понедельник принял региональный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«На дистанционное обучение будут переводиться отдельные группы или учреждение полностью при выявлении в коллективе 10% и более заболевших СОVID-19 или 20% и более заболевших ОРВИ или гриппом», – сказано в сообщении администрации региона.

За сентябрь и октябрь СОVID-19 в регионе был подтвержден у 117 студентов и 50 сотрудников техникумов и колледжей. Но в областном центре процент выше, чем в районах области, поэтому учреждения Томска уйдут на частично дистанционный формат.

Для студентов вторых и третьих курсов теоретические занятия будут проходить дистанционно циклами по две недели. Для каждой группы будет разработан график проведения теоретических занятий очно и заочно.

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Руководителям томских вузов рекомендовано организовать обучение для студентов 2-4 курсов преимущественно в дистанционном формате, а для студентов первого и выпускных курсов – очный или смешанный формат обучения.

«Такие меры позволят минимизировать заражение среди студентов и преподавателей вузов. Иногородние студенты смогут вернуться домой и продолжить обучение в дистанте. Уменьшение количества студентов в общежитиях также поможет исключить вспышки заболеваемости», – прокомментировал начальник департамента науки и высшего образования администрации Томской области Петр Каминский.