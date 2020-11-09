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Кремль объяснил массовую отставку министров

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отставку сразу трех министров правительства «обычной ротацией». Президент РФ Владимир Путин в понедельник уволил министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева.

Песков отказался отвечать, связаны ли отставки министров с невыполнением президентских поручений. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что исполнение президентских поручений контролирует непосредственно Белый дом и контрольное управление президента.

«Часть поручений в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений», — отметил Песков.

Он также посчитал некорректными предположения, что отставки могут быть преждевременными. «Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременно или не преждевременно — постановка вопроса некорректная», — подчеркнул Песков.

По словам официального представителя Кремля, правительством руководит премьер-министр, который конфигурирует кабинет министров для эффективного исполнения задач, находящиеся на повестке дня.

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Топ комментариев

ivanbak

Так бы работой всех обеспечили бы по специальности да высокой зп как в других развитых странах.

Nik3316

Цитатаобеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материаламитолько методички?* а...

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

pepelmetal

Лишать машины и лишать прав, пожизненно!

nicollaich

Лишение машины, лишение прав и лишение свободы.