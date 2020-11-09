Кремль объяснил массовую отставку министров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал отставку сразу трех министров правительства «обычной ротацией». Президент РФ Владимир Путин в понедельник уволил министра транспорта Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева.

Песков отказался отвечать, связаны ли отставки министров с невыполнением президентских поручений. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что исполнение президентских поручений контролирует непосредственно Белый дом и контрольное управление президента.

«Часть поручений в силу текущих причин, текущих проблем, которые могут возникать, сроки исполнения этих поручений могут сдвигаться вправо или могут приниматься энергичные меры для своевременного выполнения этих поручений», — отметил Песков.

Он также посчитал некорректными предположения, что отставки могут быть преждевременными. «Никаких сроков пребывания в должности не существует, как вы знаете. Поэтому преждевременно или не преждевременно — постановка вопроса некорректная», — подчеркнул Песков.

По словам официального представителя Кремля, правительством руководит премьер-министр, который конфигурирует кабинет министров для эффективного исполнения задач, находящиеся на повестке дня.