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Коронавирус побил антирекорд по суточному приросту в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © sputnikvaccine.com

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 21 798, это рекордное значение за всю пандемию. Общее количество инфицированных россиян увеличилось до 1 796 132 человека, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Впервые за весь период распространения коронавирусной инфекции в РФ количество новых случаев за сутки превысило отметку в 21 тысячу. Психологический рубеж в 20 тысяч был преодолен 6 ноября.

Почти 27% среди всех заразившихся болеют без клинических проявлений, отмечается в сообщении. Умерли за сутки 256 пациентов, с начала пандемии — 30 793. Выздоровели 10 722 человека, всего — 1 335 141.

Фото: © стопкоронавирус.рф

Самые высокие показатели по заболеваемости фиксируются в Москве. В столице поставлен абсолютный рекорд по выявлениям за сутки — 6 897. Выписаны по выздоровлению 3 313 человек, умерли 72 пациента.

По информации Роспотребнадзора в России нарастающим итогом проведено более 65 миллионов тестов на COVID-19, из них 526 тысяч — за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остается 425 117 человек.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

ivanbak

Так бы работой всех обеспечили бы по специальности да высокой зп как в других развитых странах.

Nik3316

Цитатаобеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материаламитолько методички?* а...

Sh.D.D.

Да ладно? А то без счётной палаты никто не догадывается о росте цен.

pepelmetal

Лишать машины и лишать прав, пожизненно!

nicollaich

Лишение машины, лишение прав и лишение свободы.