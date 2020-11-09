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Путин уволил трех федеральных министров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя в Уральском федеральном округе, сообщается на сайте Кремля. Глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева.

Путин также освободил Николая Цуканова от должности полномочного представителя главы государства в Уральском федеральном округе, его заменит уволенный с должности главы Минстроя Владимир Якушев

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил президенту кандидатуры новых министров, теперь их должна будет рассмотреть Госдума. Процедура согласования министров с Госдумой проходит впервые после обновления федерального конституционного закона о правительстве.

На освободившийся пост главы Минэнерго Мишустин предложил назначить гендиректора «РусГидро» Николая Шульгинова, кандидатом на пост министра транспорта стал гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев, на должность нового главы Минстроя выдвинут первый замминистра Ирек Файзуллин.

Путин также подписал указ, которым вводится еще один пост вице-премьера, их общее число увеличено до десяти. На должность десятого вице-премьера предлагается назначить бывшего министра энергетики Александра Новака.

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