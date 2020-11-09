Военнослужащий застрелил трех человек на аэродроме и сбежал

Военнослужащий убил трех человек на военном аэродроме Балтимор под Воронежем и скрылся с места преступления — его разыскивает спецназ, сообщили источники в экстренных службах региона.

«Военнослужащий устроил стрельбу, стрелял из пистолета, который забрал у офицера. Убиты трое человек. Он [нападавший] забаррикадировался на территории части», — сказал агентству ТАСС источник в экстренных службах.

По данным источника в правоохранительных органах, среди убитых — один офицер и два солдата. «Среди убитых — один офицер и два солдата. Сам военнослужащий скрылся, его розыск ведется как на территории части, так и за ее периметром», — уточнил источник. По уточненной информации, погибли майор, ефрейтор и солдат-срочник.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, разыскивается Макаров Антон Михайлович, 2000 года рождения, проживающий в Воронеже, при нем может быть оружие и два магазина к нему.

Информацию также подтвердили в Западном военном округе. «Военнослужащий из состава суточного наряда по парку одной из воинских частей, дислоцированных в Воронежской области, совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части и, завладев оружием офицера, скрылся», — сообщили в округе.

Командованием воинской части совместно с правоохранительными органами проводятся мероприятия по розыску и задержанию нападавшего. Кроме того, для поисков привлекли ОМОН и СОБР, отметили в пресс-службе Росгвардии. «Вертолеты, беспилотники авиаотрядов спецназначения Росгвардии и подразделения СОБР и ОМОН ведомства привлекаются к поиску и задержанию», — добавили там.