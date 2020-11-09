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НИИТО отдал почти половину коек для больных COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Василием Кузнецовым

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна перепрофилировал 100 коек из 240 под больных COVID-19 по приказу Минздрава РФ, при этом прием пациентов с травмами продолжится, сообщила пресс-служба учреждения.

По планам властей Новосибирской области, в начале ноября общее число коек для пациентов с коронавирусом должно было превысить 5 тысяч. В октябре их было 4,5 тысячи. Для инфекционных больных уже выделили койки в кожно-венерологическом диспансере, больнице №4 и клинике ФМБА.

Согласно приказу, подписанному министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, НИИТО выделило 100 коек, в том числе 20 реанимационных, пациентам с COVID-19. Всего в учреждении 240 коек.

«Институт готов к приему пациентов с коронавирусом: проведены необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с перепрофилированием учреждения. Разделены потоки больных, перестроена госпитализация плановых пациентов по основному профилю работы ННИИТО — при этом, подчеркиваю, институт стремится к выполнению государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в полном объеме», — сказал директор НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Андрей Корыткин.

Консультативный прием по профилям «травматология-ортопедия», «нейроортопедия», «нейрохирургия» и узких специалистов продолжится, поскольку консультативно-диагностическое отделение расположено в отдельном здании корпуса D, и потоки пациентов пересекаться не будут. Диагностические услуги будут оказываться в прежнем режиме, однако с учетом дополнительных мер безопасности. 

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