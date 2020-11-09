Правила оформления мелких ДТП собрались изменить

Порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий могут пересмотреть, чтобы избежать «повторных» ДТП, когда наезд осуществляется во время оформления аварии.

МВД, правительству Москвы и экспертному центру Probok.net поручено провести анализ статистики смертей в результате «повторных» ДТП в Москве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Если доля погибших превысит 10% от общего числа жертв ДТП в столице, то правила оформления дорожно-транспортных происшествий могут изменить. Например, водитель сможет покинуть место аварии и оформить ДТП на обочине, если аварии происходят на дороге с высоким скоростным режимом.

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Возможно, будут пересмотрены правила выставления знака аварийной остановки. По данным ЦОДД Москвы, он «не выполняет свою функцию и не информирует других участников движения из-за конструкции, размера и недостаточной отражающей способности».

По данным ГИБДД, с начала 2020 года произошло более 3 тысяч ДТП, которые были связаны с наездом на стоящие машины. В департаменте транспорта Москвы считают, что порядка 40% аварий, которые связаны с наездом на другой автомобиль, происходят из-за оформления другого ДТП и чаще всего на МКАД.