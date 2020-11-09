НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Правила оформления мелких ДТП собрались изменить

Источник:
Sibnet.ru
167 0
Фото: © Sibnet.ru

Порядок оформления мелких дорожно-транспортных происшествий могут пересмотреть, чтобы избежать «повторных» ДТП, когда наезд осуществляется во время оформления аварии.

МВД, правительству Москвы и экспертному центру Probok.net поручено провести анализ статистики смертей в результате «повторных» ДТП в Москве, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Если доля погибших превысит 10% от общего числа жертв ДТП в столице, то правила оформления дорожно-транспортных происшествий могут изменить. Например, водитель сможет покинуть место аварии и оформить ДТП на обочине, если аварии происходят на дороге с высоким скоростным режимом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакими будут новые штрафы для водителей?

Возможно, будут пересмотрены правила выставления знака аварийной остановки. По данным ЦОДД Москвы, он «не выполняет свою функцию и не информирует других участников движения из-за конструкции, размера и недостаточной отражающей способности».

По данным ГИБДД, с начала 2020 года произошло более 3 тысяч ДТП, которые были связаны с наездом на стоящие машины. В департаменте транспорта Москвы считают, что порядка 40% аварий, которые связаны с наездом на другой автомобиль, происходят из-за оформления другого ДТП и чаще всего на МКАД.

Еще по теме
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
Повторно севших пьяными за руль предложили лишать машины
Глава МВД «запретил» снижение порога превышения скорости
Автомобилисты поделились, где сложнее всего парковаться
смотреть все
Авто #Автоправо #Законы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин уволил трех федеральных министров
•
Коронавирус побил антирекорд по суточному приросту в России
•
Военнослужащий застрелил трех человек на аэродроме и сбежал
•
Пандемия отбила склонность брать кредиты без учета рисков
Подробности
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
•
Выборы по-американски: когда назовут президента США
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Уровень воды в Байкале опустился до безопасного
Сибирь 09.11.2020 16:54
Необычные древние петроглифы изучили в Горном Алтае
Сибирь 09.11.2020 16:54
НИИТО отдал почти половину коек для больных COVID-19
Сибирь 09.11.2020 15:16
Нейросеть в Томске будет выявлять рак груди
Сибирь 09.11.2020 14:59
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
12931
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
9443
Определился победитель президентских выборов в США
6419
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
4910
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин уволил трех федеральных министров
•
Коронавирус побил антирекорд по суточному приросту в России
•
Военнослужащий застрелил трех человек на аэродроме и сбежал
•
Пандемия отбила склонность брать кредиты без учета рисков
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
35
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
29
Трамп объявил себя победителем
29