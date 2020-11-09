Падение огненного метеорита попало на видео

Видео падения огненного метеорита в Ливане попало в Сеть, небесное тело рухнуло на плантации, вызвав пожар.

На опубликованных в соцсетях кадрах виден летящий крупный огненный шар, которые сначала ярко вспыхивает, а затем угасает по мере приближения к поверхности. Ролик был снят вблизи населенного пункта Аль-Талиль.

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После падения космического объекта в полях вокруг населенного пункта начался пожар, на значительном пространстве выгорели посевы, передает ливанское национальное информагентство NNA.

Ученые полагают, что событие может быть связано с метеорным потоком Леониды, который характеризуется быстрыми метеорами, влетающими в атмосферу Земли на скорости 71 километр в секунду.