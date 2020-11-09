Умерено теплая погода установится в Восточной Сибири

Небольшое потепление придет в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию на предстоящей неделе. Но если днем столбик термометра поднимется до плюсовых значений, то ночью ожидаются стабильные заморозки, сообщили синоптики региональных Гидрометцентров.

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По Забайкалью ожидается умерено-теплая погода, местами снег. Температура ночью -7… -12 градусов, по северной половине -15… -20. Днем в начале недели +2… +7, местами до -3 градусов.

В последующем температура днем в большинстве районов будет около 0, а по северо-востоку Забайкалья до -8 градусов.

По Бурятии местами небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до 15 метров в секунду. Температура ночью -6… -11, местами -16… -21 градус. Днем 0… -5, местами -2… -7 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег. Ветер юго-восточный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -2… -7, при прояснении -11… -16 градусов. Днем +1… +6, местами -4… -9 градусов.