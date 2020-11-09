Врач «скорой» в Хакасии в слезах умоляла госпитализировать старушку

Видео, на котором фельдшер скорой медицинской помощи в слезах умоляет сотрудников одной из больниц Абакана госпитализировать 90-летнюю бабушку с коронавирусом, появилось в Сети и вызвало возмущение жителей Хакасии. Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что пациентку положили в больницу.

Комиссия Минздрава РФ прилетела в понедельник в Хакасию, чтобы проверить качество оказания медпомощи во время пандемии после жалобы врача президенту Владимиру Путину.

В Сети появилось видео, на котором фельдшер «скорой» в слезах умоляет врачей в больнице Абакана принять старушку с коронавирусом. «Человеку 90 лет, войну пережил, вы что творите? Я ее домой умирать не повезу», — в истерике кричит фельдшер.

Ролик прокомментировал глава Хакасии Валентин Коновалов на странице «ВКонтакте». «Пациентка госпитализирована. Ей окажут всю необходимую помощь», — написал губернатор.

Сотрудники «скорой» помощи активнее других медиков заявляют о проблемах при госпитализации больных с коронавирусом — нехватка коек, долгое ожидание, дефицит кислорода. В Омской области отправили в отставку министра здравоохранения после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест.