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Пандемия отбила склонность брать кредиты без учета рисков

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Только 20% россиян планируют взять кредит или заем в настоящий момент, тогда как их доля в январе составляла порядка 50%, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

«С наступлением кризисных явлений, вызванных пандемией, россияне изменили свое отношение к кредитам и критериям их отбора. Если в январе порядка 50% респондентов собирались брать кредит или заем или рассматривали такую возможность в будущем, то в мае их доля снизилась до 20%», — приводит ТАСС результаты исследования.

По данным «Юником24», в сентябре настроения заемщиков изменились и треть ответили, что в принципе не видят преград для оформления ссуд, но с наступлением второй волны коронавируса этот показатель вновь снизился до 20%.

Эксперты отмечают, что на статистику повлияла более жесткая политика банков и микрофинансовых организаций при отборе заемщиков и неуверенность самих клиентов в постоянном доходе.

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