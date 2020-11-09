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Блогер нашел несколько русских деталей в новой Lada Vesta

Источник:
Sibnet.ru
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Блогер-автомеханик разобрал новую Lada Vesta SW Cross до основания и проанализировал, из каких комплектующих она сделана — видео опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».

Поводом для полного разбора Lada Vesta, которую автоблогер приобрел за 1,05 миллиона рублей, стало то, что в машине сломался расширительный бачок, и он не мог нигде быстро найти нужную деталь.

Выяснилось, что в машине не так много русского. Только кузов, амортизаторы, поворотные кулаки, трубки кондиционера произведены российскими компаниями. А заднюю балку даже разработал АвтоВАЗ.

«Перед нами типичная иномарка, только дешевле. Vesta — честный автомобиль. Да, в нем нет никаких новых технологий. В нем старый мотор, сомнительный вариатор, войлок в салоне. Но вас не просят переплачивать за бренд», — резюмировал блогер. Также он предположил, что машина может подорожать, если продолжится падение рубля.

Другой автоблогер тоже разбирал седан Lada Vesta и анализировал его комплектующие.

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